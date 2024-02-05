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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلا فائدة.. جندي أوكراني يفضح تعامل الأوروبيين في تدريب العسكريين

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

كشف الجندي الأسير في القوات المسلحة الأوكرانية، فيودور ديبيتس، أنه خضع لتدريب قتالي في مركز تدريب في إسبانيا، لكن ذلك لم يفِده هو وزملاؤه في الخدمة الأوكرانية، حسبما قال في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.

وذكر “ديبيتس”، أنه تمت تعبئته ضد إرادته، بعد مغادرة مكتب التجنيد العسكري، تم إرساله هو وغيره من الرجال المعبأين إلى مركز تدريب ديسنا في أوكرانيا لمدة أسبوعين، وبعد ذلك تم إرسالهم إلى تدريب المجندين الجدد في إسبانيا. 

وفي مركز التدريب، الذي تم وضع علامة "الأكاديمية الملكية" على مدخله، تم تدريب الجنود الأوكرانيين على إطلاق النار وقيادة ناقلات الجند المدرعة M113. 

وقال الجندي الأسير الأوكراني: "كان المدربون إسبان، وكان المترجمون أوكرانيون، أقنع علماء النفس الإسبان الجنود الأوكرانيين بأن هذا سيكون نصرًا سريعًا على روسيا، في الواقع ما علمونا إياه كان عديم الفائدة، ولم نتمكن حتى من تطبيقه وقال "لم يقدم لنا أي فائدة".

وتحدث ديبيتس أيضًا عن ضعف الإمدادات والنقص شبه الكامل في المعدات العسكرية الصالحة للخدمة في شركته.

وقال "لم يكن لدينا سوى 3 طائرات من أصل 6 طائرات من طراز BTR-70 في حالة صالحة للعمل.. وحتى في تلك الحالة، كانت تسير لمسافة 100 متر فقط ثم تتعطل".

وبحسب ديبيتس، فإن قائد كتيبته "أسقط" نحو 70% من قواته خلال الأسبوعين الماضيين. 

وأضاف: "لقد أرسلنا لنذبح ببنادق هجومية فقط ضد قاذفات القنابل اليدوية، ولم يكن لدينا حتى معاول لحفر الخنادق بها".

وأشار إلى أن الروح المعنوية بين الجنود الأوكرانيين منخفضة للغاية، قائلا: "إنهم لا يريدون القتال. الجميع خائفون. إنهم يتركون وحداتهم بشكل تعسفي. حتى أن بعضهم يغادر مع القادة، مع الرقباء. غادر رقيب وهرب معه سبعة رجال. لقد أسقطوا بنادقهم الهجومية وهربوا".

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