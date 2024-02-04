خبير يكشف عن مواجهة أمريكية روسية في مناطق أخرى غير أوكرانيا

اعتبر خبير أمريكي أن المواجهة غير المباشرة بين أمريكا وروسيا لن تنتهي، حتى بعد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أوردت شبكة سبوتنيك.

وذكر الخبير أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تهدأ حيث ستحاول تقويض النفوذ والتوسع الروسي في مناطق أخرى من العالم.

وقال البروفيسور في جامعة شيكاجو، جون ميرشايمر، خلال مقابلة مع قناة "Duran" على منصة "يوتيوب"، أن "الأمريكيين لن يلعبوا دور الموتى بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، حيث من المؤكد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقويض روسيا".

وحدد ميرشايمر المناطق التي يمكن للولايات المتحدة أن تنظم فيها تصعيدًا آخر للصراع مع روسيا، مشيرًا إلى مناطق في القطب الشمالي والبحر الأسود ومولدوفا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لواشنطن تنظيم "ثورة ملونة" في بيلاروسيا.