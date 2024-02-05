تعليق مثيرمن خالد الغندور علي تعاقد الزمالك مع سيف جعفر

علق الاعلامي خالد الغندور علي تعاقد نادي الزمالك مع سيف فاروق جعفر لمدة ٣ مواسم ونصف موسم عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب خالد الغندور : الزمالك يواصل صفقاته القوية في يناير ،بإعلانه عودة لاعبه "سيف فاروق جعفر.

وكشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن تعاقد نادي الزمالك مع سيف فاروق جعفر لمدة ٣ مواسم ونصف موسم.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الزمالك يعلن التعاقد مع سيف فاروق جعفر لمدة ٣ مواسم ونصف موسم".

في سياق متصل أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت هذه الفقرة التي قادها جوزيه جوميز المدير الفني للفريق التركيز على بعض الأفكار الخططية التي يقوم البرتغالي بتحفيظها للاعبين.

وحرص المدير الفني للفريق على إلقاء أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب لمنح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل.

