الشرقية تمنح تراخيص لـ1000 إعلان بشوارع مراكز ومدن المحافظة خلال الشهر الماضى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ضرورة متابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون.

وطالب بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الإستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

من جانبها أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام للمحافظة إلى الإنتهاء من ترخيص عدد ١٠٠٥ إعلان بمراكز ومدن المحافظة، منها ٨٦ إعلانا بحى أول الزقازيق وعدد ١٠٠ إعلان بحى ثان الزقازيق وعدد ١٢٣ إعلان بمركز ومدينة الزقازيق وعدد ٨ إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد و١٢٢ إعلان بمركز ومدينة كفر صقر و٨٦ إعلان بمركز ومدينة منيا القمح و١٤٨ إعلان بمركز ومدينة بلبيس.

وأكد المحافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.