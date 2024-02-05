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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

استثنائي.. سبعيني يكشف تفاصيل حياته اليومية داخل رئة اصطناعية

صدى البلد

أثار الأمريكي، بول ألكسندر، الملقب بـ"رجل الحديد"، تفاعل الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي بعد كشفه عن تفاصيل حياته اليومية، خاصة عن كيفية قضاء حاجته، وهو الذي أمضى عمره تقريباً داخل رئة اصطناعية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يبلغ بول من العمر 77 عاماً، وهو يقيم في ولاية تكساس الأمريكية، ويُعد آخر شخص على قيد الحياة يستخدم رئة اصطناعية بعد إصابته بشلل الأطفال في سن السادسة، ما أدى إلى شلل تام. 

وبالرغم من أن الأطباء أكدوا صعوبة بقائه على قيد الحياة لأكثر من 70 عامًا داخل هذا الجهاز، إلا أن بول تحدى كل الصعاب وأثبت إرادته القوية.

وفي مقطع فيديو حقق أكثر من 8 آلاف إعجاب، ظهر بول رفقة مقدمة الرعاية، باتريشيا، لتوضيح كيفية قضاء حاجته. 

وقال بول: "أردت أن تتحدث باتريشيا لأنها من تقوم بما أطلب. تسألني إن كنت أرغب في الذهاب إلى الحمام، فإذا قلت بالإيجاب، فماذا يحدث بعد ذلك؟"

وفي سياق التوضيح، قالت باتريشيا: "يجب أن أفتح قفل الرئة الاصطناعية التي يستخدمها، ثم يستخدم وعاءً للبول وإبريقًا عند الحاجة، تمامًا كما لو كان في المستشفى ولكنه الآن في منزله. أشعر بفخر كبير بما أفعله لبول، لأنه واجه العديد ممن لم يعتنوا به جيدًا. إنه رجل رائع يستحق الأفضل، وأحاول بكل جهدي أن أكون الأفضل بالنسبة له، ولم أتلق أي شكوى حتى الآن."

وتدخل بول ليؤكد أن باتريشيا تساعده أيضًا في تنظيف أسنانه، لكنه يحاول دائمًا القيام بالأشياء بنفسه قدر الإمكان.

يُذكر أن بول ألهم الكثيرين مؤخرًا بعد كشفه عن أنه لم يدع ظروفه تقف عائقًا أمام تحقيق أهدافه، حيث أكد أنه أمضى خمس سنوات في كتابة كتاب باستخدام فمه فقط لحمل القلم.

ئة اصطناعية حياته اليومية

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