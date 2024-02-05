سجن هندي يعلن الطوارئ بعد ارتفاع مفاجئ في إصابات الايدز بين النزلاء

أصيب نزلاء ومسئولي سجن منطقة لكناو في ولاية أوتار براديش الهندية برعب شديد بعد حدوث ارتفاع مفاجئ في عدد مصابي فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV) بين النزلاء.

وأفادت تقارير إخبارية محلية، بأن الفحوصات التي أجريت في ديسمبر 2023 كشفت عن إصابة 66 سجينًا بالفيروس، وهو أكثر من ضعف الحالات المكتشفة سابقًا.

ووفقًا للمسؤولين، فإن نتائج الفحص الأولى أظهرت تسجيل 28 حالة إيجابية، إلا أن العدد ارتفع بشكل ملحوظ إلى 66 حالة بعد إجراء فحوصات إضافية.

وأكد المسؤولين خروج حوالي 20 من المصابين من السجن قبل ظهور نتائج التحاليل.

وترجح بعض التقارير الإخبارية المحلية أن العديد من السجناء المصابين لديهم تاريخ مع الإدمان على المخدرات، ما يثير مخاوفًا من احتمال انتقال الفيروس لهم خارج السجن عن طريق استخدام محاقن ملوثة.

وفي تصريح للمتحدث باسم إدارة الصحة في ولاية أوتار براديش، قال: "قامت جمعية مراقبة الإيدز في ولاية أوتار براديش بفحص نزلاء السجن للكشف عن الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي ب والسل، وذلك في إطار حملة ISHTH (الخاصة بالصحة المحلية) التي جرت بين 3 ديسمبر 2023 و3 يناير 2024.

ونتيجة لهذه الفحوصات، تم تشخيص إصابة بعض السجناء بفيروس نقص المناعة المكتسبة."

ولم يُبلّغ عن أي حالة وفاة حتى الآن، وأكد المسؤول الطبي الدكتور مانوج أغاروال أنه "يتم مراقبة السجناء المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة من قبل الأطباء"، وأن سلطات السجن تتخذ "احتياطات للسيطرة على انتشار الفيروس".

وجدّد التأكيد على أن انتقال الفيروس لم يحدث داخل السجن.

وأضاف: "لقد اتخذت السلطات إجراءات وقائية بعد اكتشاف هذه الحالات، كما تم تحسين النظام الغذائي للسجناء المصابين، ويتم مراقبة جميع النزلاء الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة المكتسبة."