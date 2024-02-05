كيف أتعامل معها؟.. صاحبة منزل في أستراليا تستغيث من انتشار أجسام غريبة

انتابت حالة من الذهول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، بعدما نشرت صاحبة منزل تدعى "كايينا" صورا صادمة لما اعتقدته "ديدان" تتحرك في حمامها.

شاركت كايينا، من ولاية كوينزلاند، الصور على مجموعة "التنظيف والإلهام المنزلي" على فيسبوك، وطلبت المساعدة قائلة: "كيف يمكنني التعامل مع هذا؟".

أصيب أعضاء المجموعة بالفزع في البداية عند رؤية الصور التي أظهرت عشرات الخيوط البيضاء الغامضة، وفقًا لموقع LADBible.

وكتب أحد المستخدمين: "يا إلهي، ظننت أنها ديدان بالفعل"، بينما علق آخر: "هل أصيب بالذعر وحيدًا أم ظن الجميع أنها ديدان؟!".

غير أن بعض المستخدمين شككوا في نظافة منزل كايينا، حيث ادعى أحدهم أنه "لم ير شيئًا كهذا من قبل"، بينما وصفها آخر بـ"الكابوس" وقال إنه "لم يكن يعلم أن هذا يمكن أن يحدث".

لحسن الحظ، كشف أحد المستخدمين اللغز، حيث اتضح أن الخيوط الغريبة ليست ديدانًا على الإطلاق، وإنما بقايا من سجادة الحمام سقطت على البلاط وأصبحت ملتصقة بالأرض.

وبعد معرفة السبب الحقيقي، قدم أعضاء المجموعة لكايينا عدة نصائح للتنظيف، وتراوحت الاقتراحات بين استخدام مكشط الطلاء وغلاية الماء إلى الأسيتون والخرقة.