مئات البشر المجمدون في مختبرات "انتظار العودة للحياة"

في مختبر التجميد الحيوي الأكبر في العالم، تحفظ مئات الجثث البشرية في براثن الجليد، من بينهم فتاة بريطانية تبلغ من العمر 14 عامًا، على أمل إعادتهم للحياة يوما ما.

يقود هذه التجربة المثيرة للجدل دينيس كوالسكي، رئيس معهد "التجميد الحيوي"، الذي يدعو باستمرار للانضمام إلى مشروعه ويضم بالفعل مئات الجثث المتجمدة في ثلاجات عملاقة.

من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة وحول العالم، تمتليء هذه المشارح الباردة بأجساد ورؤوس، وحتى حيوانات، مجمدة عبر الزمن على أمل إعادتها للحياة عندما يتيح العلم ذلك في المستقبل.

رغم عدم توفر تلك التقنيات حاليا، يرى بعض المتفائلين هذه العملية بمثابة "تذكرة يانصيب نحو الخلود"، مؤمنين بأنهم على الأقل يمنحون أنفسهم فرصة العيش إلى الأبد. ويثقون بأنه سيتم إيقاظ المصابين بأمراض عضال عندما يجد العلم علاجًا لها.

يبقى السؤال حول إمكانية تحقيق هذه التطورات المطلوبة، وحتى لو أمكن إعادة الناس إلى الحياة، فستظل طبيعة حالتهم عند "الاستيقاظ" مسألة أخرى تمامًا.

حاليا، يوجد أكثر من 500 شخص محفوظين في ما يسمى بـ "ديوَار"، وهي عبارة عن قوارير مملوءة بالنيتروجين السائل وتعمل مثل الترمس. ويتم لف الجثث بطبقات عازلة مع توجيه الرأس للأسفل للحفاظ على أدنى درجة حرارة ممكنة.