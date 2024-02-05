هواوي تعتلي صدارة مبيعات سوق الهواتف الذكية الصينية.. تفاصيل

كشفت تقارير أن شركة هواوي اعتلت صدارة مبيعات شركات الهواتف الذكية في الصين منذ بداية 2024 وحتى الآن، الأمر الذي قد يرشحها للحفاظ على هذه الصدارة في الربع الأول من العام.

ونشرت شركة تحليل السوق Counterpoint Research تحليلًا لسوق الهواتف الذكية في الصين، والذي يُظهر أن شركة هواوي قامت بشحن أجهزة أكثر من أي شركة أخرى، مما يجعلها الشركة الأكثر مبيعًا حاليًا في الصين.

وفقًا للتقرير، فإن الأسباب الثلاثة وراء نجاح هواوي هي مبيعات سلسلة هواتف Mate 60 مع معالجات Kirin 9000 المطورة في الصين، هذا إلى جانب الولاء للعلامة التجارية بين المستهلكين والتقدم السريع لنظام التشغيل Harmony OS 4.0 الداخلي.

ومنذ أيام، أفادت تقارير أن هواوي حققت مبيعات قياسية من سلسلة هواتف Huawei Mate 60 وصلت إلى 30 مليون وحدة من الهواتف.

وكانت هواوي رهينة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي بدأت قبل أكثر من 5 سنوات، ونتيجة لذلك؛ مُنعت الشركة من الوصول إلى معظم التقنيات الأمريكية، لكن هواتف سلسلة هواتف Mate 60 جاءت بدعم لشبكات 5G ومعالجات Kirin 9000S بتكنولوجيا 7 نانومتر.