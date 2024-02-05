"بناء جيل قادر".. رئيس الاتحاد الدولي لليد يضع روشتة إصلاح كرة القدم

وضع حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، روشتة لإصلاح منظومة كرة القدم خاصة بعد خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لأمم أفريقيا.

وقال “مصطفى”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "لابد من توافر منظومة متكاملة لإنجاح كرة القدم، ومن المفترض أن يقوم اتحاد كرة القدم، بوضع نظام متكامل ومشروع لبناء جيل قادر على حصد البطولات الأفريقية".

وأضاف "المدير الفني للمنتخب فرد من المنظومة ولا يعتبر سبب عدم حصد مصر للألقاب الأفريقية".

وتابع "في كرة اليد تم إصلاح المنظومة بشكل كامل منذ سنوات وهذا الامر انعكس على نتائج منتخب مصر لكرة اليد وأصبح من أهم المنتخبات على مستوى العالم".

واختتم "منظومة الكرة كبيرة ولا يتسبب في النتائج السلبية المدير الفني فقط".