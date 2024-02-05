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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا تعامل معهم إطلاقًا .. كيروش يضع شرطًا مثيرًا لتدريب منتخب مصر

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن مفاجأة بشأن تدريب كارلوس كيروش لمنتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : كارلوس كيروش يوافق على تدريب منتخب مصر بشرط عدم التعامل مع اتحاد الكرة المصري الحالي.

وفي نفس السياق كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن المدرب القادم لمنتخب مصر بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا بعد إخفاق كأس الأمم الإفريقية.

وقال شوبير خلال تصريحات اذاعية،:"بديل فيتوريا لن يكون مصريا حسبما ردد البعض، مؤكدا أن الأجواء الحالية لا تشجع علي وجود مدرب مصري علي رأس القيادة الفنية.

وأكد أحمد شوبير، أن مدرب منتخب مصر القادم سيكون أجنبيا وربما يعود كارلوس كيروش المدرب السابق للفراعنة كل الأمور ستكون واضحة عقب إنتهاء البطولة الافريقية.

 

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