حلمي طولان : أتمنى عودة كيروش لتدريب منتخب مصر

قال حلمي طولان المدير الفنى الأسبق لنادي الزمالك إن عودة البرتغالي كارلوس كيروش الأفضل للمنتخب الوطني، بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا، عقب الفشل فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام فى كوت ديفوار.

وقال طولان فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أتمني عودة كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر، مدرب لديه كافة الإمكانيات لتحقيق الإنجازات مع المنتخب، ولديه من الخبرات الكافية لصناعة جيل جديد.

وأضاف:" فترة كيروش مع منتخب مصر كانت جيدة، وكان لابد من إعطاء الصلاحيات الكاملة له ولكن ذلك لم يحدث لذلك كيروش رحل.

وأكمل:" عودة كيروش ضرورية للغاية ومدرب لديه كافة خبرات كبيرة لتحقيق أمال الكرة المصرية.