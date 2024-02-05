أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن مدرب منتخب مصر

أعلن اللاعب أحمد حسن مفاجأة بشأن تعيين مدير لمنتخب مصر عبر صفحته على فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"اتحاد الكرة لن يعين مدير للمنتخب الأول، وسيتم تعيين مدير إداري وهناك اسمين مرشحين لتولي منصب منهم محمد صلاح المدير الإداري الأسبق للمنتخب".

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن قرار إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر طبيعي جدًا، لكنه تأخر بعض الوقت من أجل مناقشة الأمر جيدا من جانب اتحاد كرة القدم، مشيرًا إلى أن الأمور توقفت بعد الخروج من أمم إفريقيا بسبب الرغبة في التفاوض مع المدرب البرتغالي على الشرط الجزائي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لا أعتقد أن هيرفي رينارد سيوافق على تولي تدريب منتخب مصر وكان يتقاضى مرتبًا كبيرًا في السعودية وظهر بشكل مميز معهم في كأس العالم الماضية وفاز على الأرجنتين، بينما روي فيتوريا أحبط شعب مصر بالكامل، وكان يتقاضى 240 ألف يورو شهريا، وظهرنا بمظهر سيئ للغاية في أمم افريقيا".

وأضاف: "تعيين علاء نبيل في الاتحاد مجرد امتصاص للغضب، مثلما يحدث بعد كل إخفاق، تصدر جملة من القرارات ولا أحد يستفيد منها".

وواصل: "كان يجب على النادي الأهلي التعاقد مع حارس قوي من أجل اللعب أساسيًا في صفوف الفريق، وبالتأكيد النادي تعاقد مع الزنفلي بعد العودة إلى الجهاز الفني، خصوصًا أن الاتجاه تغير تمامًا نحو حارس الداخلية بعد ما كان التوجه نحو أبو جبل أو بسام".

وأكمل: "لابد أن يكون هناك عنصر من داخل نادي الزمالك، في الجهاز الفني لمنتخب مصر، واتحاد الكرة دائمًا يميل لـ الأهلي في الاختيارات دائمًا".