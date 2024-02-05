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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

محدش اهتم بيا.. محمد الناظر يفاجئ الجميع بمرضه الخطير

محمد الناظر
محمد الناظر

فجَّر الدكتور محمد الناظر، طبيب الجلدية، مفاجأة، اليوم، حول تفاصيل حالته الصحية، والمرض النادر الذي يعاني منه.

وكشف الدكتور محمد الناظر، اليوم، عن أنه يعاني من أحد أنواع طيف التوحد، وأنه سعى كثيرا للتغلب عليه طوال السنوات الماضية.

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ونشر الدكتور محمد هاني الناظر، على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، منشورا، يتحدث فيه عن تفاصيل حالته ورحلته مع العلاج والانتصار على مرض التوحد.

ولمن لا يعرف الدكتور محمد الناظر، فهو طبيب الجلدية الشهير، وأحد أبناء الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، وعدد من الهيئات الرسمية.

وعرض الدكتور محمد الناظر، في منشور له على فيسبوك، تفاصيل حالته الصحية، كاتبا: "أكتر حاجة عانيت منها، ولا زلت أعاني في حياتي، هي إني عندي طيف توحد... ورغم إن اللي عندي مش نسبة كبيرة، بس مشكلتي كانت دايما في الناس اللي حواليا، زي أهلي وأصحابي.. وحتى لما عرفت {وأنا كبير} إني كل ده عندي توحد، وبدأت أحاول أشرح للناس عشان الناس تفهم وتحاول تعرف تتعامل معايا، عشان أعرف أتعامل معاهم بشكل كويس؛ الناس محدش اهتم، ولا ادى أي اهتمام... من أول مراتي وولادي لأخواتي لأبويا وأمي لأصحابي ومعارفي".

منشور دكتور محمد الناظر
منشور دكتور محمد الناظر

وأكمل محمد الناظر منشوره "ومفيش حد اهتم وفهم وعرف يراعي في كل الناس اللي حواليا، غير شخصين فقط، وده للأسف كان سبب كبير إني خسرت ناس كتير جدا كانوا قريبين مني، ولا زلت بخسر ناس، يا إما لأني مش فاهمهم، يا إما لأنهم مش فاهمينِّي، يا إما لأني مش بعرف أتعامل معاهم، يا إما لأنهم مش بيعرفوا يتعاملوا معايا... والمشترك في كل الناس دي، إنهم حقيقي they don't give a shit about my condition ، أنا كل شوية بتحسن وبعرف أتعامل مع الناس أحسن، وده اللي بيخلي الناس إياهم يقولو: ”ماهو كويس أهو وماعندهوش حاجة”.

واختتم محمد الناظر منشوره: “بس أكيد مكانة الناس اللي حبتني وبذلت مجهود عشان تفهمني وتقدر طريقة تفكيري ونظرتي للدنيا وتعاملني صح، مش زي الناس التانية.. ورغم إني ما أعتقدش إني هييجي يوم عليا وأكون إنسان ”عادي”؛ بس أتمنى ييجي اليوم اللي أقدر فيه أتعامل مع الناس من غير مشاكل غير مقصودة، أو الأجمل، إني أقدر أبطل أتعامل مع الناس كلها، إلا الناس اللي بتفهمني بس”.

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