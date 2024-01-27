3 مفاجآت جديدة من هاني الناظر .. ماذا فعل؟

أعلن الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عن مجموعة من المفاجآت لجمهوره ومرضاه ومتابعيه عبر السوشيال ميديا.

وكتب هاني الناظر، منشورا، عبر حسابه على “فيس بوك”: "عرفانا بجميل حضراتكم العظيم، وامتناني لدعواتكم وصلواتكم من أجلي ، سائلا المولي- عز وجل- أن يستجيب لدعائكم، ويتمم شفائي، قررت الآتي:

أولا: زيادة عدد ساعات استقبال أسئلتكم الطبية على صفحتي، والإجابة عليها، وكتابة العلاج المناسب بإذن الله، على أكبر عدد منها، في حدود استطاعتي.

ثانيا: كلفت ابني، الدكتور محمد الناظر، بزيادة عدد الساعات المخصصة لاستقبال المرضى غير القادرين، بالعيادة، وزيادة عددهم، والكشف عليهم مجانا.

ثالثا: كلفت الدكتور محمد الناظر بعمل تخفيض 50٪؜ على جميع جلسات الليزر.

واختتم الدكتور هاني الناظر، منشوره، كاتبا: “ربنا يحفظكم ويبارك في حضراتكم جميعا”.

يذكر أن الدكتور هاني الناظر، يعاني من أزمة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية؛ بعد إصابته بمرض السرطان، والذي تسبب فى احتجازه بالمستشفى، وترك الكشف على المرضى في عيادته، لابنه محمد الناظر.