تحذير للرجال .. علامات شائعة تكشف الإصابة بمرض خطير

سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال وغالبًا ما لا يُظهر أي أعراض في المراحل المبكرة، ما يجعل الكشف المبكر أمرًا صعبًا. ومع ذلك ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك هناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.

أعراض التبول:

كثرة التبول، خاصة في الليل

صعوبة في بدء التبول

تدفق بول ضعيف أو متقطع

الشعور بعدم إفراغ المثانة تمامًا

ألم أو حرقان أثناء التبول

أعراض أخرى:

ألم في أسفل الظهر أو الوركين أو الحوض

ألم في العظام

ضعف أو تنميل في الساقين

دم في البول أو السائل المنوي

صعوبة في الانتصاب

فقدان الوزن غير المبرر

من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناتجة عن حالات أخرى غير سرطان البروستاتا.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن ترى طبيبك لإجراء فحص شامل.

الفحص المبكر لسرطان البروستاتا:

يُعد الفحص المبكر لسرطان البروستاتا أمرًا بالغ الأهمية لتحسين فرص الشفاء و ينصح بإجراء فحص المستضد البروستاتي النوعي (PSA) وفحص المستقيم الرقمي (DRE) للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا:

العمر

التاريخ العائلي

العرق

النظام الغذائي

نمط الحياة



إذا كنت تعتقد أنك قد تكون معرضًا لخطر متزايد للإصابة بسرطان البروستاتا، فتحدث إلى طبيبك حول الفحص المبكر.