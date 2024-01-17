بعد نجاح مسلسل "حالة خاصة".. تعرف على 11 شخصية مشهورة أصابهم التوحد | أبرزهم ميسي وأغني رجل في العالم

تصدر مسلسل «حالة خاصة» بطولة الفنانة غادة عادل والنجم طه دسوقي الصدارة في المشاهدة واهتمام الجمهور لأنه سلط الضوء على «مرض التوحد»، ما جعل النشطاء على مواقع التواصل يتناقشون حول المسلسل وبطله الذي يمتلك قدرات عقلية كبيرة وتفكير خارج الصندوق.

مسلسل حالة خاصة

مرض التوحد واسبابه

التوحد مرض يصيب الأطفال ويؤدي إلى ان يصبح الطفل قليل التفاعل والتواصل مع من حوله فهو مرض عصبي يدفعه إلى الانطواء وعدم التواصل ويسبب له مشاكل في النطق.

وحسب الأمم المتحدة هو حالة عصبية تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ويشير مصطلح التوحد إلى مجموعة من الخصائص، وإن من شأن تقديم الدعم المناسب لهذا الاختلاف العصبي والتكيف معه وقبوله، أن يتيح للمصابين بهذا المرض التمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.

ويتميز التوحد بشكل رئيسي بتفاعلاته الاجتماعية الفريدة، والطرق غير العادية للتعلم، والاهتمام البالغ بمواضيع محددة، والميل إلى الأعمال الروتينية، ومواجهة صعوبات في مجال الاتصالات التقليدية، واتباع طرق معينة لمعالجة المعلومات الحسية.

وتعتبر المنظمة معدل التوحد في جميع مناطق العالم مرتفعا ويترتب على عدم فهمه تأثير هائل على الأفراد والأسر ومجتمعاتهم المحلية.

ويتسأل البعض عن سبب مرض التوحد ففي الحقيقة لا توجد اسباب محددة لإصابة الطفل بالتوحد ولكن هناك أسباب مختلفة تسبب مرض التوحد عند الأطفال كالتالي :

العوامل الوراثية.

اضطراب في الجينات.

مشكلة في تكوين اجهاز العصبي والدماغ .

الفنان طه دسوقي

قدرات خارقة لمرضي التوحد

ففي الحقيقة يمتلك الشخص المصاب بمرض التوحد قدرات خاصة في التركيز والحفظ والتخيل وهناك العديد من العباقرة كانوا مصابين بهذا الاضطراب فلم يكن مرض التوحد سبب في افشال البعض ولكنه كان سبب التميز لكثيرين من المشاهير والعظماء نتيجة عدم تفكيرهم بطريقة تقليدية، مما جعل هذا المرض منهم نابغين.

فمرضي التوحد يملكون مواهب وقدرات خاصة أي أن فرصة امتلاك أطفال التوحد موهبة أو قدرة خارقة تزيد بعشرة أضعاف الأطفال الطبيعين، ومن هذه القدرات:

الحفظ: يمتلكون قدرات خاصة في الحفظ تفوق الأشخاص الطبيعين بالاضافة لإمتلاكهم ذاكرة قوية للغاية تساعدهم على تذكر كل ما يروه أو يسمعوه من المرة الأولى.

الحساب: لديهم قدرات حسابية خاصة في حل المسائل والمعادلات المعقدة بمنتهى الدقة مهما كبرت الأرقام.

الرسم : قدراتهم الفنية غير اعتيادية حيث يمتلكون القدرة على الرسم والتلوين بطريقة تصويرية وبأدق التفاصيل للأشياء التي يرونها.

التركيز: لديهم القدرة على فك وتجميع اي جهاز مرة أخرى بدقة متناهية ودون الوقوع في اية اخطاء معتمدين بذلك على قدراتهم العالية في التركيز والحفظ.

قدرات مرضة التوحد

مشاهير وعظماء مصابين بالتوحد

هناك الكثير من المشاهير اللذين عانوا من التوحد وحققوا نجاحات كبيرة وكان منهم:

آينشتاين

يوصف بأعظم علماء الفيزياء في التاريخ، أظهرت أبحاث قامت بها جامعة أوكسفورد في بريطانيا، أن العالم عانى من متلازمة أسبرجر، وهي إحدى اضطرابات التوحد.

فان غوخ

رسام هولندي، وهو أبرز فناني المدرسة الانطباعية، وأدرجه موقع "تجمع التوحد"، في قائمة الفنانين المصابين بالتوحد.

بيل غيتس

صنف موقع رانكر، أغنى رجل في العالم في قائمة المشاهير المصابين بالتوحد، غير أنه قال إن المليونير الأميركي لم يؤكد بعد إصابته بهذه الحالة.

داريل هانا

كما تصدرت الممثلة الأميركية داريل هانا قائمة الفنانين في قائمة منظمة "تجمع التوحد".

وأشارت داريل في عدة مقابلات صحافية إلى معاناتها مع متلازمة أسبرجر، مع ذلك فازت الممثلة بثماني جوائز سينمائية.

دانيال تاميت

يوصف دانيال بـ"النابغة"، تميز بقدرته الفائقة في الحساب، اشتهر بإصابته بالتوحد منذ أن كان طفلا.

تيم برتون

كان برتون مخرج أفلام أميركي، يعتبر من أبرز الأسماء المؤثرة في مدرسة الإخراج الحديثة، هو مصاب بالتوحد حسب ما أعلنته صديقتة السابقة هيلينا بونهام للصحافة.

نجح تيم في إخراج مجموعة من الأفلام الناجحة، مع ذلك عانى من الانطواء والعزلة الاجتماعية.

أليكسيس واينمان

اكتشف الأطباء إصابتها بالتوحد عندما كانت في الـ 11 من عمرها، مع ذلك استطاعت أليكسيس أن تفوز في مسابقة ملكات الجمال بالولايات المتحدة الأميركية عام 2012.

دان أيكرويد

ممثل وكاتب سينمائي أميركي، حاصل على جائز أيمي، وعضو مجموعة "بلوز بروذرز"، ومصاب هو الآخر بمتلازمة أسبرجر منذ أن كان طفلا.

ليونيل ميسي

ولم يتوقع البعض ان ميسي اللاعب الأرجنتينى تغلب على التوحد الذي اكتشفته عائلته وهو في سن الثامنة ، وأطلق مهاراته حتى صنع تاريخا حافلا من النجاحات، وأصبح أسطورة من أساطير كرة القدم، وتم تصنيفه كأفضل لاعب في العالم أكثر من مرة كرة القدم فى العالم.

نيوتن

لم يوقف التوحد إسحاق نيوتن من صياغة قوانين الحركة والجذب العام، التي سيطرت على عقول العلماء، إذ أجمع المؤرخون على إصابته بهذا المرض، جعلته أكثر ذكاءً وتميزاً.

مايكل فيليبس

من أعظم السباحين في التاريخ الذين حققوا أرقامًا قياسية في عدد الميداليات الذهبية، كان يعاني من صعوبات فرط الحركة وتشتت الانتباه والتوحد، فلم يكن قادرًا على الاندماج مع الآخرين، وعانى من ضعف التحصيل الدراسي، لكن بدأت موهبته تظهر في السباحة في سن 10 سنوات.