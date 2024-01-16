أحمد طارق: بسبب دوري في حالة خاصة اتسميت على السوشيال ميديا "العوض"

تحدث الفنان أحمد طارق، عن دوره في مسلسل حالة خاصة، معقبًا : أنا والمنتج طارق الجنايني أصحاب من 30 سنة، وبسبب هذا الدور تم تسميتي على السوشيال ميديا العوض.





وأضاف « طارق » من خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة "dmc" التي تقدمه الإعلامية "إسعاد يونس" أن الدور يتمثل في الراجل المصري التوكسيك،:"الست اللي تطلق تلاقيه".





وتابع الفنان أحمد طارق، أن جميع الأدوار التي عرضت عليه جميعها تتمحور في الشخص التوكسيك ثم عرض الجنايني دوري في مسلسل حالة خاصة وكان مختلف رغم مساحة الدور صغيرة.



