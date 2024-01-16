طارق الجنايني: اخترت طه الدسوقي لدور نديم من صور فرحه

قال المنتج طارق الجنايني كانت لدي أنا ومهاب طارق المؤلف عدة مشاريع نقدمها، وخلال مقابلتنا كان دائماً يذكرني بورق "حالة خاصة" الذي كان قد أعطاني إياه من فترة، والحقيقة أنني كنت قلقا من هذا المسلسل بعدما قرأت خطوطه العريضة.

وأردف الجنايني خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، المذاع على فضائية DMC، لكن عندما قرأته قلت له "لازم نعمل المشروع ده فوراً"، وبالفعل تقابلت مع الأصدقاء في watch it واقترحت عليهم المشروع ووافقوا على الفور. وعن اختياره لطه دسوقي قال: بالصدفة كنت أفتح إنستجرام ووجدت صور طه دسوقي في فرحه، فشعرت بأن هذا هو وجه نديم الذي أريده، وبالفعل قابلت طه أول مرة في الساحل، ووجدته شخصا "مخه نضيف جدا عارف هو إيه ورايح فين".

وأكمل:عندما يخبرني أحدهم أنني قد أخذت ريسك باختياري طه يكون ردي أن الريسك الأكبر قد أخذه طه بنفسه عندما قرر أن يترك المنطقة الآمنة له، فأحياناً ينسي الناس أن الممثل الكوميدي هو الممثل الأشطر. مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء.

وتابع: المسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى."حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية، منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

