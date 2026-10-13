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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفلات أمني يإثيوبيا.. قوات فانو تقتل ضابطا كبيرا في شرطة إقليم أمهرة

إثيوبيا
إثيوبيا
ناصر السيد

قُتل المفتش "غاشاو كاسيي كيبيدي"، قائد مكتب شرطة مقاطعة "بورينا" (Borena Woreda) في منطقة "جنوب وولو" بإقليم أمهرة الإثيوبي في 10 أكتوبر أثناء أداء مهمة لإنفاذ القانون، وذلك وفقاً لبيان تعزية أصدره المكتب الإعلامي للمقاطعة في 12 أكتوبر.

ولم يورد البيان تفاصيل حول ملابسات وفاته أو يحدد هوية المسؤولين عنها، واكتفى بالقول إن "غاشاو" لقي حتفه أثناء خدمة وطنه ومجتمعه، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إثيوبية.

أقيمت مراسم جنازته في 12 أكتوبر في كنيسة "كيدست كيداني ميهريت" ببلدة "ميكاني سيلام"، بحضور أفراد عائلته وزملائه وأقاربه وأصدقائه.

وتأتي حادثة القتل هذه في ظل استمرار القتال بين قوات الأمن الفيدرالية وجماعات "فانو" المسلحة في أجزاء من إقليم أمهرة. وكان عناصر من "فانو" قد تداولوا مؤخراً مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يزعمون فيها سيطرتهم على منطقة "ميهال ميدا".
وتأتي هذه الحادثة الأخيرة أيضاً عقب إعلان سبع جماعات معارضة ومسلحة إثيوبية - بما في ذلك "حركة فانو الوطنية لأمهرة" - عن تشكيل "تحالف القوى الشعبية الإثيوبية من أجل البقاء".

ويضم التحالف أيضاً "جيش تحرير أورومو"، و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، و"الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين"، و"الجبهة الثورية الوطنية لعفر"، و"حركة تحرير شعب بني شنقول"، و"الحركة الديمقراطية لشعب جوموز".

وقد صرحت هذه الجماعات بأن هدفها هو الإطاحة بالحكومة التي يقودها "حزب الازدهار" وتشكيل إدارة انتقالية شاملة.

تُضاف حادثة القتل هذه إلى سلسلة من الهجمات المُبلغ عنها ضد مسؤولين حكوميين وعناصر أمن في إقليم أمهرة خلال الصراع الدائر.

في يوليو 2025، أفادت تقارير بمقتل "تيسفايي غيتاشيو"، نائب رئيس مكتب السلام والأمن في مقاطعة "باسونا وورانا"، بالرصاص على يد مسلحين مجهولين أثناء سفره للعمل في مدينة "ديبري برهان".

وفي يناير 2026، قُتل أيضاً "ليما ووندافيرو"، الرئيس السابق لمكتب السلام والأمن في إدارة مدينة "شيوا روبيت"، في هجوم، وذلك وفقاً لبيان تعزية صادر عن إدارة المدينة.

واستهدفت عمليات قتل أخرى تم الإبلاغ عنها مسؤولين في مناطق جنوب وولو وشمال شيوا وشرق غوجام، بما في ذلك جيتاهون أيالي بيرو، الرئيس السابق لمكتب إدارة ديلانتا ووريدا، الذي ورد أنه قُتل في يوليو 2024.

وفي شرق غوجام، قُتل أيضًا كبير المفتشين زيدو تاديل، رئيس مكتب شرطة ديجين ووريدا، والمفتش ووركو شيميليس، رئيس قسم منع الجريمة، في هجوم أثناء أداء الواجب، وفقًا للتقارير.

ولم يتم تحديد ملابسات العديد من هذه الحوادث، بما في ذلك هوية المسؤولين عنها، بشكل مستقل.

انفلات أمني يإثيوبيا إقليم أمهرة الشرطة الإثيوبية قوات فانو

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