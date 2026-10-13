محادثات بولندية - بريطانية في وارسو بشأن التعاون الدفاعي والأمني ومواصلة دعم أوكرانيا

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أجرى وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم /الثلاثاء/ محادثات ثنائية في وارسو مع نظيره البريطاني إد ميليباند بشأن التعاون الدفاعي والأمني والتجارة الثنائية ومواصلة دعم أوكرانيا.

وقال سيكورسكي - في تصريحات أوردها (راديو بولندا) - إن المملكة المتحدة إحدى أقرب الحلفاء والشركاء لبلاده سواء على المستوى الثنائي أو في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأشاد سيكورسكي بمشاركة شركات الدفاع البريطانية في تحديث القوات المسلحة البولندية؛ قائلا إن "المشروعات المشتركة ستعزز القدرات العسكرية والإمكانات الصناعية لكلا البلدين".

وأكد سيكورسكي أن أوكرانيا يمكنها التعويل على استمرار الدعم السياسي والعسكري والمالي والإنساني، خاصة خلال فصل الشتاء وفي ظل استمرار الهجمات على الأهداف المدنية.

وبحث الوزيران أيضا سبل التعاون عبر الأطر متعددة الأطراف مثل الناتو ومجموعة العشرين ومجموعة الخمس الأوروبية.

وقال وزير الخارجية البولندي إن البلدين تنسقان الجهود لتعزيز الأمن الأوروبي من خلال "تحالف الراغبين" ومجموعة الخمس الأوروبية، منوها بضرورة أن تنخرط بولندا في جميع المناقشات الرئيسية المتعلقة بالمنطقة، وأن تضطلع وراسو بدور مهم في التقريب بين لندن وبروكسل.

من جانبه، أثنى وزير الخارجية البريطاني على نهج بولندا في زيادة الإنفاق الدفاعي؛ داعيا الدول الأوروبية الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

ودعا ميليباند، الحلفاء الغربيين إلى الوقوف إلى جانب أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى تأمين ما وصفه بـ "هدنة حقيقية" في قطاع الطاقة.