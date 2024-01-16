طه الدسوقي: قبل ما أقدم دور نديم درسته كويس جدا

قال الفنان طه الدسوقي بطل مسلسل “ حالة خاصة ” إنه لم يكن يعرف عن مرض التوحد بالمعرفة الجيدة، ولكن درس الدور جيدا قبل أداءه بتجسيد المسلسل، ودخل وحدات لمعالجة التوحد، حتي يقدمه باحترافية، وبدأ مع كوتش التمثيل، ورأى العديد من حالات التوحد.

وكشف الفنان طه الدسوقي كواليس تجسيده لشخصية نديم فى مسلسله الجديد حالة خاصة، والذي بدأ عرضه على منصة WATCH IT يوم الأربعاء الخميس الماضي.



وقال طه فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة هو فعلا حالة خاصة بالنسبة له، لكونه مسلسل بعيد عن الكوميديا على خلاف الأعمال التى قدمها من قبل.



وأضاف طه أن قبوله لشخصية نديم الذى يعاني من مرض التوحد فى المسلسل بمثابة تحدي جديد له، يتمنى أن ينال اعجاب الجمهور.