حسن أبو الروس: كنت بتخض من طه الدسوقي وحسيت عنده توحد بجد

قدم الفنان حسن أبو الروس أحد أبطال مسلسل “ حالة خاصة ” التحية للفنانة غادة عادل عن أداءه المتميز جدا فى المسلسل ومع الفنانيين، مؤكدا ان طه الدسوقى أبرع فى اداء دور نديم الذي يعاني من مرض التوحد، وتقمش الدور بشكل حقيقي قائلا:"أنا كنت بتخض من طه الدسوقي وحسيت إنه عنده حالة توحد بجد".

وكشف الفنان طه الدسوقي كواليس تجسيده لشخصية نديم فى مسلسله الجديد حالة خاصة، والذي بدأ عرضه على منصة WATCH IT يوم الأربعاء الخميس الماضي.



وقال طه فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة هو فعلا حالة خاصة بالنسبة له، لكونه مسلسل بعيد عن الكوميديا على خلاف الأعمال التى قدمها من قبل.



وأضاف طه أن قبوله لشخصية نديم الذى يعاني من مرض التوحد فى المسلسل بمثابة تحدي جديد له، يتمنى أن ينال اعجاب الجمهور.