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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن أبو الروس: كنت بتخض من طه الدسوقي وحسيت عنده توحد بجد

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

قدم الفنان حسن أبو الروس أحد أبطال مسلسل “ حالة خاصة ” التحية للفنانة غادة عادل عن أداءه المتميز جدا فى المسلسل ومع الفنانيين، مؤكدا ان طه الدسوقى أبرع فى اداء دور نديم الذي يعاني من مرض التوحد، وتقمش الدور بشكل حقيقي قائلا:"أنا كنت بتخض من طه الدسوقي وحسيت إنه عنده حالة توحد بجد".

 

وكشف الفنان طه الدسوقي كواليس تجسيده لشخصية نديم فى مسلسله الجديد حالة خاصة، والذي بدأ عرضه على منصة WATCH IT يوم الأربعاء الخميس الماضي.

وقال طه فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة هو فعلا حالة خاصة بالنسبة له، لكونه مسلسل بعيد عن الكوميديا على خلاف الأعمال التى قدمها من قبل.

وأضاف طه أن قبوله لشخصية نديم الذى يعاني من مرض التوحد فى المسلسل بمثابة تحدي جديد له، يتمنى أن ينال اعجاب الجمهور.

 كان لا يعلم شىء عن مرض التوحد

وعن استعداده للدور أكد طه أنه قبل تصوير المسلسل كان لا يعلم شىء عن مرض التوحد، وبدأ فى مرحلة البحث والمذاكرة من خلال أصدقاء له خارج الوسط الفني ، مشيرا أن حرص على فهم هذا المرض لتقديمه على الشاشة بشكل واقعي.

مسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

التوحد مرض التوحد طه الدسوقي حالة خاصة غادة عادل حسن أبو الروس WATCH IT

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