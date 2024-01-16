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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرا التضامن والصحة يفتتحان مركز علاج طيف التوحد بمستشفى العباسية للصحة النفسية

صدى البلد

افتتحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مركز علاج طيف "التوحد"، بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ضمن تطوير البرنامج المصري للتدخل المبكر للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بملف الصحة النفسية.

وتابع الوزيران العمل بمركز علاج طيف التوحد، والذي يسع لاستقبال 50 طفل يوميًا، يوفر خدمات علاج التكامل الحسي وأحدث طرق الاكتشاف والتدخل المبكر لتأهيل أطفال "طيف التوحد".

وأطلعا على دائرة تقديم الخدمة للأطفال داخل المركز بداية من استقبالهم، وتحديد المناسب لكل طفل من جلسات العلاج والتأهيل حسب حالته، وكذلك آليات المتابعة مع ذوي الأطفال لضمان الحفاظ على نتائج تلك الجلسات.

وحرص الوزيران على التحدث مع ذوي الأطفال داخل المركز، للوقوف على مدى رضائهم ، عن الخدمات المقدمة لأطفالهم، وكذلك برامج الدعم النفسي المقدمة لأولياء الأمور، حيث أشادت الأمهات بالفرق الملاحظ في تعديل سلوك أطفالهن وجودة وحسن المعاملة فيما يخص الخدمات المقدمة لهم.

واتفق الوزيران -خلال الزيارة- على إيجاد فرص تعاون بين مراكز علاج طيف التوحد بوزارة الصحة والسكان، ومراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتعميم هذا النموذج داخل مراكز  التأهيل بوزارة التضامن، كما اتفق الوزيران على إنشاء مركز مشترك لعلاج "طيف التوحيد".

وتابع الوزيران خلال الزيارة الميدانية  بمستشفى العباسية للصحة النفسية، أعمال التطوير التي تمت بقسم 18 والذي يخدم السيدات المسنات بداية من سن 60 عامًا، ، حيث شمل التطوير المبنى والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وكذلك الحديقة المجهزة للسيدات المتواجدات بالقسم.

ورافق الوزيران خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة منن عبدللمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.

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