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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طه الدسوقي يكشف موعد حلقته ببرنامج صاحبة السعادة

صدى البلد

روج الفنان طه الدسوقي لحلقته بمشاركة أسرة مسلسل “حالة خاصة” مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة يوم الأثنين القادم.

ونشر طه الدسوقي صورة من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، تجمعه مع إسعاد يونس وأخري تجمعه بأبطال المسلسل وعلق عليها قائلاً: استنونا ان شاء الله يوم الإتنين الساعة ١١ على Dmc مع صاحبة السعادة.

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وكشف الفنان طه الدسوقي كواليس تجسيده لشخصية نديم فى مسلسله الجديد حالة خاصة، والذي بدأ عرضه على منصة WATCH IT يوم الأربعاء الخميس الماضي.

وقال طه فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة هو فعلا حالة خاصة بالنسبة له، لكونه مسلسل بعيد عن الكوميديا على خلاف الأعمال التى قدمها من قبل.

وأضاف طه أن قبوله لشخصية نديم الذى يعاني من مرض التوحد فى المسلسل بمثابة تحدي جديد له، يتمنى أن ينال اعجاب الجمهور.

وعن استعداده للدور أكد طه أنه قبل تصوير المسلسل كان لا يعلم شىء عن مرض التوحد، وبدأ فى مرحلة البحث والمذاكرة من خلال أصدقاء له خارج الوسط الفني ، مشيرا أن حرص على فهم هذا المرض لتقديمه على الشاشة بشكل واقعي.

مسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

 

أعمال طه الدسوقي حفل خطوبة الفنان طه الدسوقي أبطال مسلسل حالة خاصة برنامج “صاحبة السعادة ” اسعاد يونس

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