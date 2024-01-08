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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مكنتش أعرف يعني أيه توحد.. طه الدسوقي يتحدث عن مسلسل حالة خاصة

طه الدسوقي
طه الدسوقي

كشف الفنان طه الدسوقي كواليس تجسيده لشخصية نديم فى مسلسله الجديد حالة خاصة، والذي بدأ عرضه على منصة WATCH IT يوم الأربعاء الخميس الماضي.

وقال طه فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة هو فعلا حالة خاصة بالنسبة له، لكونه مسلسل بعيد عن الكوميديا على خلاف الأعمال التى قدمها من قبل.

وأضاف طه أن قبوله لشخصية نديم الذى يعاني من مرض التوحد فى المسلسل بمثابة تحدي جديد له، يتمنى أن ينال اعجاب الجمهور.

وعن استعداده للدور أكد طه أنه قبل تصوير المسلسل كان لا يعلم شىء عن مرض التوحد، وبدأ فى مرحلة البحث والمذاكرة من خلال أصدقاء له خارج الوسط الفني ، مشيرا أن حرص على فهم هذا المرض لتقديمه على الشاشة بشكل واقعي.

مسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

 

الفنان طه الدسوقي حالة خاصة مسلسل حالة خاصة منصة WATCH IT

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