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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية.. هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة باضطراب التوحد.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

 

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

 

لا يوجد سبب واحد معروف للإصابة بإضطراب التوحد، وبالأخذ بالاعتبار تعقيد هذا الاضطراب، وتباين أعراضه وشدته.

 

العلاج بالروائح حقيقة ولا وهم.. إليك أهم المعلومات عنه

 

العلاج بالروائح، أو العلاج بالزيوت العطرية، هو طريقة جديدة للتخلص من الأمراض يتم فيها استخدام أنواع معينة من الروائح لتعزيز الصحة والرفاهية. 

 

صداع التوتر من أصعب المشكلات.. اليك الأسباب والعلاج

 

صداع التوتر هو نوع شائع من الصداع يصيب ما يقرب من 70٪ من البالغين في مرحلة ما من حياتهم و يتميز هذاالنوع من الصداع بألم ضيق أو ضغط في الرأس، وعادة ما يؤثر على كلا الجانبين من الرأس ويمكن أن يستمر الصداع من عدة ساعات إلى عدة أيام، وقد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والضوضاء.

 

عوامل خطيرة تزيد من اضطراب التوحد.. الذكور والحمل أبرزها

 

يرتفع عدد الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، وترتبط الإصابة بمرض التوحد بنمو الدماغ، ما يؤثر على كيفية تمييز الطفل للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي. 

 

سعر صادم لعباءة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

 

شاركت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، وذلك خلال مشاركتها ندوة حوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، وقد ظهرت بإطلالة محتشمة وساحرة.

 

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

 

قال الشيف محمد فوزي إن هناك طريقة تساعد على كشف الزبدة الأصلية من المغشوشة في المنزل بكل سهولة.. لذا يجب تجربة كمية صغيرة من التاجر قبل شراء احتياجات المنزل الكاملة.

 

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

 

حرصت الفنانة نانسي صلاح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها أحد الحفلات، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

 

خضعت الفنانة نجوى كرم لجلسة تصوير جديدة، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة التوحد العلاج بالروائح صداع التوتر ياسمين صبري الزبدة المغشوشة الزبدة نجوى كرم

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