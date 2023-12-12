بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة نانسي صلاح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها أحد الحفلات، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة نانسي صلاح

اختارت نانسي صلاح فستان طويل وكب بدون أكمام باللون الاحمر منفوش من الاسفل، ومطرز بالكامل من الورود بألوان مختلفة، وكان الفستان من تصميم إيناس علي.

وتركت نانسي صلاح شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة كيرلي انسابية وناعمة، وهو ما تناشب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت نانسي صلاح إطلالتها ببعض اللمسات اللافتة من المكياج، فأختارت احمر شفاه باللون الأحمر للناري، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر والآي شاد.

وتزينت نانسي صلاح بقرطين ناعمين واسورة من الألماس، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

نانسي صلاح

نانسي صلاح

نانسي صلاح

نانسي صلاح

نانسي صلاح

نانسي صلاح