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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صداع التوتر من أصعب المشكلات.. اليك الأسباب والعلاج

صداع التوتر
صداع التوتر

 

صداع التوتر هو نوع شائع من الصداع يصيب ما يقرب من 70٪ من البالغين في مرحلة ما من حياتهم و يتميز هذاالنوع من الصداع بألم ضيق أو ضغط في الرأس، وعادة ما يؤثر على كلا الجانبين من الرأس ويمكن أن يستمر الصداع من عدة ساعات إلى عدة أيام، وقد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والضوضاء.

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أسباب صداع التوتر:

سبب الصداع التوتري غير معروف تمامًا، ولكن يعتقد أنه يرتبط بعوامل عصبية وعضلية وقد يؤدي التوتر والضغط النفسي إلى انقباض العضلات في فروة الرأس والرقبة، مما يسبب الألم.

علاج صداع التوتر:

هناك العديد من العلاجات المتاحة لصداع التوتر، بما في ذلك:

علاجات تخفيف الألم: يمكن استخدام الأدوية المسكنة للألم، مثل مسكنات الألم غير الستيرويدية (NSAIDs) أو مسكنات الألم الأفيونية، لتخفيف الألم.
علاجات الاسترخاء: يمكن أن تساعد تمارين الاسترخاء، مثل تمارين التنفس العميق والتأمل، في تقليل التوتر وتحسين تدفق الدم إلى الرأس.
علاجات أخرى: قد تكون هناك حاجة إلى علاجات أخرى، مثل العلاج الطبيعي أو العلاج بالحقن، في الحالات الشديدة أو المزمنة من الصداع التوتري.
علاجات تخفيف الألم:

تعتبر مسكنات الألم غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين الخيار الأول لعلاج صداع التوتر ويمكن تناول هذه الأدوية بدون وصفة طبية و إذا لم يكن مسكنات الألم غير الستيرويدية كافية، فقد يصف الطبيب مسكنات الألم الأفيونية، مثل الكودايين أو الترامادول.

علاجات الاسترخاء:

هناك العديد من تمارين الاسترخاء التي يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع التوتر و  بعض التمارين الشائعة هي:

تمارين التنفس العميق: قم بالتنفس بعمق من خلال الأنف، مع ملء الرئتين بالهواء ثم اخرج الهواء ببطء من خلال الفم.
التأمل: ركز على شيء واحد، مثل نقطة أو صورة، واسمح لأفكارك بالتدفق دون الحكم عليها.
استرخاء العضلات التدريجي: قم بشد مجموعة من العضلات لبضع ثوانٍ، ثم استرخها. كرر ذلك مع مجموعة مختلفة من العضلات.
علاجات أخرى:

قد يكون العلاج الطبيعي مفيدًا في علاج الصداع التوتري المزمنة ويمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقليل التوتر وتحسين وضعية الجسم.

في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى العلاج بالحقن ةيمكن استخدام الحقن لتخفيف الألم أو علاج الالتهاب.

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