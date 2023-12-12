بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

خضعت الفنانة نجوى كرم لجلسة تصوير جديدة، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.



سعر فستان نجوى كرم



وظهرت نجوى كرم بفستان طويل ولامع من الدانتيل باللون الذهبي وبتصميم الأوف شولدرز وبنصف كم واسعين .





وكان فستان نجوى كرم من مجموعة أزياء Jenny Packham، ووصله سعره 5082 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 157,143 جنيه مصري.





وتركت نجوى كرم شعرها منسدلا عبر أكتافها و ظهرها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.



وأبرزت نجوى كرم رقة وجمال ملامحها بلمسات مميزة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه، مع الأي لاينر والكحل الأبيض والماسكر، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة ملفتة .

وتزينت نجوى كرم ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت باختيار قرطين طويلين واسورة باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

نجوى كرم

نجوي كرم

نجوى كرم