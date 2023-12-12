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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العلاج بالروائح حقيقة ولا وهم.. إليك أهم المعلومات عنه

العلاج بالروائح
العلاج بالروائح

العلاج بالروائح، أو العلاج بالزيوت العطرية، هو طريقة جديدة للتخلص من الأمراض يتم فيها استخدام أنواع معينة من الروائح لتعزيز الصحة والرفاهية. 

ووفقا لما جاء في موقع Psychology Today تعود جذور العلاج بالروائح إلى آلاف السنين، وقد تم استخدامه في العديد من الثقافات المختلفة.

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ما هي فوائد العلاج بالروائح؟

هناك العديد من الفوائد المحتملة للعلاج بالروائح، بما في ذلك:

تحسين الحالة المزاجية: يمكن أن تساعد الروائح في تحسين الحالة المزاجية عن طريق تحفيز مناطق معينة في الدماغ المسؤولة عن المشاعر وعلى سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن رائحة الليمون يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والقلق.
تخفيف الألم: يمكن أن تساعد الروائح أيضًا في تخفيف الألم عن طريق تحفيز إنتاج الإندورفين، وهي مواد كيميائية طبيعية في الجسم لها خصائص مسكنة. على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن رائحة اللافندر يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الصداع.
تحسين النوم: يمكن أن تساعد الروائح أيضًا في تحسين النوم عن طريق تحفيز إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساعد في تنظيم النوم. على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن رائحة النعناع يمكن أن تساعد في تحسين جودة النوم.
تعزيز التركيز: يمكن أن تساعد الروائح أيضًا في تعزيز التركيز عن طريق تحفيز مناطق معينة في الدماغ المسؤولة عن الانتباه. على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن رائحة البرغموت يمكن أن تساعد في تحسين التركيز والذاكرة.
كيف يتم العلاج بالروائح؟

يمكن استخدام العلاج بالروائح بطرق مختلفة، بما في ذلك:

الاستنشاق المباشر: يتم استنشاق الروائح مباشرة من الزيوت العطرية.
التدليك: يتم استخدام الزيوت العطرية في التدليك.
الحمام: يتم إضافة الزيوت العطرية إلى الماء الدافئ في الحمام.
البخاخات: يتم استخدام الزيوت العطرية في البخاخات.
ما هي الزيوت العطرية الأكثر شيوعًا؟

هناك العديد من الزيوت العطرية المختلفة التي يمكن استخدامها للعلاج بالروائح، ولكن بعض الزيوت الأكثر شيوعًا تشمل:

الليمون: يمكن أن يساعد الليمون في تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر والقلق.
اللافندر: يمكن أن يساعد اللافندر في تخفيف التوتر والقلق وتخفيف الألم.
البرغموت: يمكن أن يساعد البرغموت في تعزيز التركيز وتحسين الذاكرة.
النعناع: يمكن أن يساعد النعناع في تحسين النوم وتخفيف الألم.
هل هناك أي مخاطر مرتبطة بالعلاج بالروائح؟

بشكل عام، يعتبر العلاج بالروائح آمنًا لمعظم الأشخاص. ومع ذلك، هناك بعض المخاطر المحتملة التي يجب مراعاتها، بما في ذلك:

الحساسية: يمكن أن يسبب بعض الزيوت العطرية الحساسية لدى بعض الأشخاص.
التفاعلات الدوائية: يمكن أن تتفاعل بعض الزيوت العطرية مع الأدوية.
الأطفال الرضع: يجب تجنب استخدام العلاج بالروائح للأطفال الرضع.
إذا كنت تفكر في تجربة العلاج بالروائح، فمن المهم استشارة ممارس معتمد لتلقي المشورة بشأن الزيوت العطرية المناسبة لك.

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