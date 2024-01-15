احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدى البلد، تغطية خاصة حول مبادرة الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد والصحة، تكشف عن تفاصيل الكشف المبكر عنها تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي.. فما التفاصيل؟.

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة خطة ومراحل عمل مبادرة صحية جديدة، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار تحقيق التكامل الصحي على الصعيدين الجسدي والنفسي.

وفي اطار ذلك أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان اطلعت على عرض تقديمي، يستعرض محاور عمل المبادرة الجديدة والتي تأتي الصحة النفسية ضمن ركائزها الأساسية.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تنقسم إلى ثلاث مبادرات فرعية إحداها للكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والثانية لمكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية، بينما تهدف المبادرة الثالثة لمكافحة وعلاج الإدمان.

وقال «المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان» إن آلية العمل بـ«مبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد» تستهدف الكشف على الأطفال في مواعيد التطعيم عند عمر 18 شهرا، فضلا عن تقديم النصائح للمتابعة والوقاية، لافتا إلى إضافة خدمة جديدة على المنصة الوطنية للصحة النفسية والتي تستهدف التقييم «عن بُعد» للأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر عامين ونصف.

كما أوضح أنه تم الاستماع إلى محاور عمل مبادرة «مكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية» والتي ترتكز على خدمات الاكتشاف المبكر والوقاية، وتستهدف فئة المراهقين من سن 10 إلى 18 عاما، والشباب من سن 18 إلى 25 عاما.

وأكد على أنه تم أيضا الاستماع لمحاور وآلية العمل بـ«مبادرة مكافحة وعلاج الإدمان» التي تستهدف فئة المراهقين بالمدارس الإعدادية والثانوية، باعتبارهم الفئة الأكثر خطورة.

ومن جهتها تحرص وزارة الصحة والسكان دائما من خلال المبادرات الصحية على الاطمئنان على صحة الطلاب.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص 624 ألفا و397 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها في العام الدراسى الحالى يوم 5 نوفمبر 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وأوضح «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية.