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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلمانية تحذر من أخذ لقاح كورونا .. تفاصيل

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمحافظة الشرقية منشورا منسوبا للنائبة "إيمان خضر" عضو مجلس النواب بمركز الزقازيق عبر صفحتها علي مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تحذر فيه من تلقي لقاح كورونا من الوحدات الصحية بالمحافظة وتطالب المواطنين في حالة التعرض لأي ضغط من العاملين بالوحدات الصحية التوجه للإبلاغ عن ذلك.

جاء المنشور المنسوب للنائبة ايمان خضر كما يلي: "تحذير هام لكل أهالي محافظة الشرقية المتعاملين مع الوحدات الصحية ،محدش ياخد أي تطعيمات لكورونا حاليا، وفي حالة اجبار أحدكم علي أخذ تطعم قبل تلقي الخدمة برجاء ابلاغ اقرب مسؤول لكم في القرية "عمده القرية" أو يطلع يعمل محضر في قسم الشرطة ان الطبيب بيجبرة علي التطعيم قبل تقديم الخدمة الطبية وذلك لحين إشعار اخر لحضراتكم ،حفظكم الله".

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بالفحص تبين قيام النائبة بحذف المنشور من علي صفحتها بالرغم من قيام عدد كبير بتداول منشورها مصحوبا بعدد من التعليقات علي هذا المنشور.

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