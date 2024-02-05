قبل «رمضان».. الغرف التجارية: شاحنات متنقلة لبيع السلع بسعر مخفض نهاية فبراير

كشف علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم، مع عدد من الوزراء، ورؤساء الاتحادات المختلفة، جاء بهدف الاطمئنان على أرصدة السلع الغذائية في البلاد، وتوجه الأسعار الخاص بها خلال الفترة المقبلة.

وقال علاء عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة"، عبر فضائية “أون”، أنه سيتم تنظيم معارض أهلا رمضان، وتسيير شاحنات متنقلة لبيع السلع في موسم رمضان بأسعار أقل بنسب 10-20% عن السائدة في السوق حاليا، وستبدأ عملها خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير".

ونوه بأن الأهم، هو الإتاحة، وهي متوافرة بالفعل، قائلا: لدينا أرصدة كبيرة من السلع، سواء المفرج عنها، أو تلك المكدسة في الموانيء، وربما الميزة الحالية لتكدس البضائع في الموانيء؛ هو توفير قدر كبير من الأرصدة، ومع استمرار تراجع أسعار السوق السوداء؛ قد ينعكس ذلك إيجابا على الأسعار".

شركات القطاع الخاص

وأضاف: أطمئن المصريين أن لدينا 500 ألف طن من الأعلاف، و2 مليون طن من مواد سلعية على مراكب قادمة باتجاه الموانئ المصرية، وجرى الاطمئنان على كل الأرصدة من السلع، سواء للقطاع العام أو لشركات القطاع الخاص.



