أشرف صبحي: مصر تمتلك منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية وبنية تحتية متطورة

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن مصر تمتلك منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية وبنية تحتية متطورة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفد المجلس الرياضي التابع للاتحاد الإفريقي، والموجود حاليا في مصر؛ للاطلاع على المنشآت الرياضية، وكل المرافق الخدمية، والتي ستستضيف دورة الألعاب الإفريقية بمصر 2027.

وتضمنت زيارات الوفد، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي تستضيف كل بعثات ومنافسات الدول المشاركة بالبطولة، بالإضافة إلى العديد من المنشآت الرياضية المقرر استضافتها للدورة.

وأشار صبحي إلى جاهزية مصر لتقديم ملف استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية 2036، بما تملكه من خبرات كبيرة على المستوى التنظيمي، حيث سبق ونظمت مصر مؤخرا العديد من البطولات العالمية، والتى يأتي على رأسها، بطولة العالم لكرة اليد 2020، والتي نظمتها في أصعب وقت، ووجود أزمة عالمية تمر بها كل الدول، وهي أزمة كورونا، ولكن خرجت هذه البطولة بالصورة المشرفة.

من جهته، أعرب أعضاء الوفد، خلال لقاء الوزير، عن إعجابهم الشديد بجاهزية مصر ومنشآتها الرياضية لاستضافة هذا العرس الإفريقي الكبير.

وقالوا إنهم متحمسون لتنظيم مصر للبطولة، وسعداء بما تملكه من منشآت رياضية عملاقة على أعلى مستوى.

وأشار ديسوس شيباندي، منسق المجلس الرياضى للاتحاد الإفريقي، وعضو اللجنة، إلى أن مصر تمتلك الكثير من المميزات التي ستساعدها على النجاح واستضافة هذا الحدث الكبير، معربا عن ثقته في نجاح تنظيم مصر للدورة، وخروجها بشكل رائع.

فيما أعرب الجزائري سيد أحمد، المدير الإقليمي للمنطقة الأولى بإفريقيا، عن ثقته في خبرات مصر وإمكاناتها التنظيمية الكبيرة في تنظيم البطولة، وإخراجها بالشكل الذي يليق بعظمة مصر.

وأضاف أن مصر في الآونة الأخيرة، طورت بنيتها التحتية والرياضية، والتي ستساعد على تربعها على عرش البطولات في الألعاب على المستوى العربي والإفريقي.