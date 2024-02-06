صندوق مصر السيادي: "الطاقة المتجددة" ستكون نقطة تحول كبيرة للاقتصاد المصري

أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن مصر تمتلك إمكانات هائلة، مشددًا على أنه سيكون هناك تعاون كبير بين الصناديق العربية مجالات الطاقة المتجددة، مضيفًا:" هو التريند الجديد، وسيكون نقطة تحول لكل الاقتصادات العربية والاقتصاد المصري".

وعرض برنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، مقطع فيديو لرئيس صندوق مصر السيادي، خلال حواره مع وكالة أنباء الإمارات، حث قال إن "القابضة ADQ" شريك استراتيجي مع صندوق مصر السيادي، ومشاركين في الفنادق المصرية، وهناك تعاون كبير ومشترك ، يؤكد أهمية الصناديق العربية، وصلة اتصال مشتركة.

وشدد على أهمية التعاون الوثيق مع الصناديق السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعديد من القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري.