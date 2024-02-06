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عبد القادر شهيب يتحدث عن أزمة تعيينات الصحف القومية.. ويدعو لمؤتمر صحفي

عبدالقادر شهيب الكاتب
عبدالقادر شهيب الكاتب الصحفي

قال الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، إن: "الصحف القومية تعاني من مشكلات عديدة للغاية، مثل نقص المهنية وعدم اختيارها الدور الحقيقي الذي يضيف للقارئ، فضلا عن الأزمات المالية الشديدة، والديون المتراكمة عليها، التي يجب التحرر منها في أسرع وقت، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها أسعار الورق التي تضخمت بشكل كبير".

وأضاف شهيب، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "تكلفة صناعة الصحافة الورقية أصبحت باهظة للغاية، وأثرت في كمية التوزيع، وذلك ما أثر بالسلب في التأثير والنفوذ في وقت لم تلعب فيه المؤسسات الصحفية دورها في تجديد شباب الصحفيين، وذلك لا يحدث منذ سنوات طويلة، حيث أوقفت المؤسسات القومية تعيينات العاملين بها، خاصة بعد هجمة التعيينات التي حدثت في عام 2011".

وواصل: "أتذكر حين توليت رئاسة تحرير مجلة المصور تواصلت مع عميدة كلية الإعلام، حتى ترشح لي عدد من الطلبة المتوفقين، والذين أصبحوا الآن نجوما لامعة في مجلة المصور منذ سنوات طويلة، والاعتماد عليهم بشكل أساسي داخل المؤسسة، ولكن المؤسسات القومية حاليا دخلت مرحلة كبر السن، وهناك مطبوعات لا تستطيع طباعة عشرات من النسخ المتواجدة لديها".

وتابع: "يجب طرح كافة الأزمات المهنية والمالية والإدارية في مؤتمر عام لحل أزمة الصحف القومية في مصر، وكنت تقدمت بهذه الفكرة لنقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، ولكن يبدو أن الوقت لم يسعفه في تنفيذها رغم ترحيبه بها، وتقدمت بها للنقيب الحالي خالد البلشي، الذي رحب بها أيضا وأبلغني أنه يتم الإعداد لمؤتمر الصحفيين قريبا لمناقشة مشكلات الصحافة بشكل عام والصحافة القومية بشكل خاص، وأبديت له استعدادي الكامل لبذل كل جهد برفقة الزملاء المنظمين للمؤتمر إذ كان ذلك متاحا، ولكن حتى الآن ليس هناك خطوات تنفيذية على الأرض".

برنامج "الشاهد"
يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الأزمات المالية إكسترا نيوز الدكتور محمد الباز المؤسسات الصحفية الكاتب الصحفي المتحدة للخدمات المؤسسات القومية شباب الصحفيين نقيب الصحفيين

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