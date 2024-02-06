هل الشعور بمذاق الملح في الفم يعني ارتجاع المريء.. تفاصيل

يشعر الكثير من الأشخاص بمذاق الملح فى الفم،مما يجعلهم يتسائلون هل هذا دليل على المعاناة من ارتجاع المريء؟

يجيب على هذا السؤال الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الشعور بمذاق الملح في الفم لا يعني بالضرورة وجود ارتجاع مريئي (ارتجاع حامض المعدة إلى المريء). هناك أسباب مختلفة لظهور مذاق الملح في الفم، ومنها:

أسباب مختلفة لظهور مذاق الملح في الفم

تناول الأطعمة المالحة: إذا كنت تتناول أطعمة مالحة بكثرة، فقد يكون السبب وراء شعورك بمذاق الملح في الفم هو زيادة تركيز الأملاح في اللعاب.

الجفاف: عندما يكون الجسم في حالة جفاف، فإن التركيز الأملاح في اللعاب يزيد، مما يمكن أن يسبب شعورًا بمذاق مالح في الفم.

التهابات الفم: بعض التهابات الفم مثل التهاب اللثة أو التهابات الجيوب الأنفية يمكن أن تؤدي إلى تغير في طعم الفم، وقد يشمل ذلك الشعور بمذاق ملحي.

مشاكل في الغدد اللعابية: إذا كان هناك خلل في وظيفة الغدد اللعابية، فقد يتسبب ذلك في تغير في تركيز المواد الكيميائية في اللعاب، بما في ذلك الأملاح، مما يؤدي إلى شعور بمذاق ملح في الفم.

إذا كنت تعاني من شعور مستمر بمذاق الملح في الفم أو تشعر بأعراض أخرى غير طبيعية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتحديد السبب المحتمل ووصف العلاج المناسب إذا لزم الأمر.