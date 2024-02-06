إدارة بايدن تعارض مشروع قانون مستقل لتقديم المساعدات إلى إسرائيل

قال البيت الأبيض، الإثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن سيستخدم حق النقض (فيتو) ضده إذا وصل إلى مكتبه، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود.

وفي وقت سابق، تعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل؛ "سيصل ميتا" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أعلنوا، الأحد، عن نص اتفاق طال انتظاره من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأميركية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة، وفقا لفرانس برس.

وينص ما يسمى بالتشريع المكمّل للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118،3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14،1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، باتي موراي.