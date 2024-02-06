انتبة قبل أن تضعها فى فمك.. 4 أشخاص ممنوعون من تناول العجوة

رغم فوائد العجوة المحتملة، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين قد يكونوا ممنوعين من تناول العجوة أو يحتاجون إلى احتياطات خاصة:

أكد الدكتور مدحت عبد الحليم فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول العجوة أو يحتاجون إلى احتياطات خاصة، تتمثل فيما يلي :

4 أشخاص ممنوعون من تناول العجوة

مرضى السكري: يجب أن يتناول مرضى السكري العجوة بحذر بسبب ارتفاع محتواها من السكريات الطبيعية. يفضل استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة لتناولها.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة: بسبب ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية، يجب أن يتناول الأشخاص الذين يعانون من السمنة العجوة بكميات معتدلة وضمن حدود السعرات الحرارية الموصى بها.

حساسية الجلوتين: بعض أنواع العجوة قد تحتوي على الجلوتين، وهو بروتين يمكن أن يسبب حساسية لدى بعض الأشخاص. لذا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين تجنب تناول العجوة التي تحتوي على الجلوتين والبحث عن البدائل الخالية من الجلوتين.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم: قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في هضم العجوة بسبب ارتفاع محتواها من الألياف الغذائية، في هذه الحالة، يجب تجنب تناول كميات كبيرة من العجوة.

هام: يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة أو الذين لديهم تحسسات غذائية أن يستشيروا الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تضمين العجوة في نظامهم الغذائي لتحديد ما إذا كانت مناسبة لهم أم لا ولتحديد الكمية المناسبة لتناولها.