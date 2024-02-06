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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يصل إلى العاصمة الأوكرانية

بوريل وزيلينسكي
بوريل وزيلينسكي

أعلن عضو البرلمان الأوكراني، أليكسي جونتشارينكو، اليوم الثلاثاء، وصول مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل إلى كييف.


وكتب جونتشارينكو في صفحته على "تليجرام": "وصل مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل إلى كييف، وكانت لي فرصة للتحدث معه قليلا في القطار"، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وصرح بوريل أثناء زيارته إلى وارسو أمس الاثنين بأنه سيتوجه إلى أوكرانيا.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد اجتماعه مع وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في واسو، " يتعين علينا إجراء مشاورات مع أصدقائنا البولنديين من أجل فهم أفضل لما يجري في أوكرانيا وكيف يمكننا مواصلة دعمنا لها".. بحسب ما أورده الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي. 

وأضاف: "ناقشنا مع الوزير، وقبل ذلك، مع نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان العسكرية كوسينياك كاميش جميع أشكال دعمنا لأوكرانيا، العسكري والمالي وإعادة الإعمار والتدابير ضد روسيا والتواصل الدولي واستخدام الأسلحة النووية والأصول المجمدة".

ودعا بوريل دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن بيع الأسلحة لدول ثالثة وتركيز الجهود على تأمين الأسلحة لأوكرانيا.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد اتفقت الخميس الماضي خلال اجتماع في بروكسل، على إقرار حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو لمدة أربع سنوات ضمن خطة تمويل "ثابت وطويل المدى"، على الرغم من محاولات تعطيل من قبل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي يصر على التمسك بعلاقات وثيقة مع موسكو.

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