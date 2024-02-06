السيطرة على حريق شب في مخزن سيراميك بشبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية نشوب حريق بمخزن سيراميك بسبب انفجار أنبوبة غاز مما أدى إلى اشتعال النيران داخل المخزن وانهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن وأمرت النيابة بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه.



البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمركز شبين القناطر مفاده نشوب حريق بمخزن سيراميك من دور واحد نتيجة انفجار أنبوبة، كما أنه أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم محاصرة الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.