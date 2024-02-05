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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الوزارة بالقليوبية يحيل حالات الغياب بمكاتب الصحة في بنها للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بإجراء جولة مرورية مفاجئة تفقد خلالها مكتب صحة بنها أول ، ووحدة طب الأسرة بقرية ميت راضي.

وراجع وكيل الوزارة الانضباط الإداري ، وتم احالة بعض حالات الغياب للتحقيق العاجل ، كما تأكد  من تواجد مسئول الطوارئ ، ومن توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وأكد وكيل الوزارة علي مدير عام الطب الوقائي بضرورة توفير مولدات الكهرباء في كافة وحدات ومراكز الرعاية الأولية ، وكذلك مكاتب الصحة.

كما وجه مديري الإدارات الصحية بضرورة التواجد الفعلي لمديري الإدارات، والإدارة  من داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة جولة مرورية مسئول الطوارئ الوزارة الانضباط الإداري

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