وكيل الوزارة بالقليوبية يحيل حالات الغياب بمكاتب الصحة في بنها للتحقيق

قام الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بإجراء جولة مرورية مفاجئة تفقد خلالها مكتب صحة بنها أول ، ووحدة طب الأسرة بقرية ميت راضي.

وراجع وكيل الوزارة الانضباط الإداري ، وتم احالة بعض حالات الغياب للتحقيق العاجل ، كما تأكد من تواجد مسئول الطوارئ ، ومن توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وأكد وكيل الوزارة علي مدير عام الطب الوقائي بضرورة توفير مولدات الكهرباء في كافة وحدات ومراكز الرعاية الأولية ، وكذلك مكاتب الصحة.

كما وجه مديري الإدارات الصحية بضرورة التواجد الفعلي لمديري الإدارات، والإدارة من داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية.