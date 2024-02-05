تجديد الثقة في الدكتور حمودة الجزار وكيلا لوزارة الصحة بالقليوبية

قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تجديد الثقة للدكتور حمودة الجزار وكيلا لوزارة الصحة بالقليوبية.



وأضاف بيان لمديرية الصحة بالقليوبية أن ذلك يأتي بعد أن شهدت محافظة القليوبية طفرة في العمل الميداني ومتابعة أعمال الإنشاءات والتجديدات التي تجرى بالمستشفيات وجهود الحملات المكبرة على أرض الواقع.



وكان الدكتور حمودة الجزار يشغل منصب وكيل مديرية الصحة في محافظة البحيرة قبل ترقيته وكيلًا للوزارة في القليوبية في يوم 31 أغسطس الماضي.



وأكد الجزار في بيان له، استمراره في العمل الميداني حيث أنه على رأس أولويات المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه يجري زيارات ميدانية للوحدات الصحية في جميع القرى لمتابعة العمل في تلك الوحدات واقعيا بعيدا عن التقارير المكتبية.