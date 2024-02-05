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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في آخر بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السابعة، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حمد نصر،  تأجيل محاكمة شقيقين لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل آخر باستخدام سلاحا ناريا وذخائر، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لجلسة اليوم الرابع من دور شهر مايو المقبل للمرافعة.


وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 15650 لسنة 2022 جنح الخصوص والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مؤمن أ ع"، 21 سنة، عامل، وشقيقه "سيف أ ع"، 20 سنة، عامل، ومقيمان الخصوص، لانهما فى 15 / 11 / 2022، بدائرة قسم الخصوص، محافظة القليوبية، قتلا عمداً مع سبق الا قتلا المجنى عليه محمود حامد عبد القوى عبد الباسط، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل المدعو أشرف محمد على السيد، وقد أعدا لذلك سلاحاً نارياً "فرد خرطوش"، وتربصا للأخير فى المكان الذى أيقنا سلفاً تواجده به وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار نارى صوبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه حاد عن الهدف وأصاب المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا فى قتل المجنى عليه أشرف محمد على السيد عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، بأن أعدا لذلك سلاحا نارياً "فرد خرطوش"، وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار نارى صوبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.


وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما فى حيازته أو إحرازه.


وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة وجود خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجنى عليه الثاني"، قام على إثرها المتهم بإعداد سلاح ناری "فرد خرطوش"، وانتقل رفقة الثانى إلى محل سكن المجنى عليه عاقدا العزم والنية على إزهاق روحه وما أن ظفر به حتى قام بإشهار السلاح النارى وأطلق منه عيار نارى قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلا أن العيار أصاب المجنى عليه المتوفى، وفرا هاربين، وتمكنت قوة أمنية من ضبطهما نفاذا لقرار النيابة العامة، كما أرشد الأول عن مكان السلاح والذخيرة المستخدمين، وقد عزى قصد المتهمان القتل.

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