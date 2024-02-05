محافظ القليوبية يضع حجر أساس إنشاء مجمع خدمي بميت نما بشبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بوضع حجر أساس إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة.



وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لصالح إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما على مساحة 1652م2 بتكلفة 20 مليون جنيه تقريبا، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الجاري ويتكون المبنى من ثلاث طوابق، وقد تم مراعاة وجود مساحات خضراء ومن الجدير بالذكر أنه قد وافق المجلس التنفيذى في جلسته الأخيرة على إنشاء هذا المجمع المتكامل بناء على تبرع السيد النائب مجاهد نصار لإنشاء مجمع خدمي يقدم خدمات السجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين والطب البيطري، بالإضافة إلى نقطة شرطة و إسعاف وحماية مدنية.



فقد تم إختيار هذا الموقع الهام ليكون بديلاً لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين داخل مبنى واحد متعدد الأغراض ويكون بديلاً لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ساكني مناطق شرق السكه الحديد وهى مناطق ( ميت نما - منطى - حوض العمدة - بيجام - مدينة السعادة - مدينة التعاون ).

وقد أعرب الهجان عن سعادته بإقامة تلك المشروعات بمدينة شبرا الخيمة لخدمة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.



ويتكون المشروع أنه بالنسبة للطابق الأرضي بالمجمع الخدمي فإنه يتكون من نقطة شرطة على مساحة 240م2 لتقديم كافة الخدمات وبالنسبة للحماية المدنية على مساحة إجمالية 259م2 وبالنسبة لنقطة الإسعاف فإنها ستقام على مساحة 218م2.



وبالنسبة للطابق الأول علوي بالمجمع الخدمي فإنه يتكون من مكتب تموين بمساحة إجمالية 196م2 يحتوي على صاله لانتظار المواطنين ومزدوة بنظام ذكي لتقديم الخدمات التموينية، وأيضا مكتب للتضامن الاجتماعي على مساحة 162م2 يحتوى على صالة لانتظار المواطنين ومزود بنظام ذكي لتقديم كافة الخدمات وكذلك مكتب شئون الطب البيطري بمساحة إجمالية 153م2 لتقديم كافة الخدمات البيطرية.