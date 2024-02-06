محافظ الغربية يتابع إزالة 62 تعديا ضمن حملات الموجة 22 لردع المخالفين

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، متابعته لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ 62 حالة تعدٍ ضمن حملات الموجة 22، فتمكنت الوحدات المحلية من إزالة 15 حالة بناء مخالف على مساحة 424م٢ و37 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 18 قيراطا و19 سهما على أراضي أملاك الدولة.



كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 1904 م٢، فضلا عن إزالة 3 متغيرات مكانية و4 حالات بناء مخالف.

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