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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع إزالة 62 تعديا ضمن حملات الموجة 22 لردع المخالفين

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، متابعته لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

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وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ 62 حالة تعدٍ ضمن حملات الموجة 22، فتمكنت الوحدات المحلية من إزالة 15 حالة بناء مخالف على مساحة 424م٢ و37 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 18 قيراطا و19 سهما على أراضي أملاك الدولة. 

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كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 1904 م٢، فضلا عن إزالة 3 متغيرات مكانية و4 حالات بناء مخالف.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ الاراضي الزراعي إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

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