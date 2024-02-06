جامعة الأقصر تعلن تشغيل أحدث معامل الأنسجة بكلية الطب ..تفاصيل

قال حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة تعد واحدة من أحدث الجامعات في مصر، ويتم حاليا بالجامعة تشييد أحدث معامل الأنسجة بكلية الطب.

وأضاف حمدي حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن المعمل يضم أحدث أجهزة تحليل الأنسجة، متابعا: الدولة تستهدف جعل كلية الطب جامعة الأقصر تنافس وتضاهي الكليات المرموقة في القاهرة.

وأشار إلى أن المعمل سيحدث نقلة تاريخية في محافظات الصعيد، حيث سيوفر جهاز لتحليل الأنسجة بشكل مباشر وفي نفس وقت إجراء العملية.

وأوضح أن الدولة تستثمر في جامعات الصعيد، وذلك لتطوير وتهيئة الطلاب لسوق العمل العالمي.