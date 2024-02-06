محافظ القليوبية يتابع تطورات حادث انفجار أنبوبة غاز بمخزن أثاث بشبين القناطر

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطواريء بديوان عام المحافظة تطورات حادث انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر.

وقد لقى شخصان مصرعهما فى حادث انفجار أنبوبة غاز بمعرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وكشف التحقيقات الأولية أن المخزن عبارة عن اثنين غرفة ودورة مياه بإسم مصلح موسى محمد 54 سنة المقيم بعرب العليقات في الخانكة وأصيب في الحادث بعدة جروح وحروق وتم نقله الي مستشفى شبين القناطر المركزي .

كما اسفر الحادث أيضا علي استخراج جثتين من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث ، حيث تم غلق محابس الغاز حفاظا على الأرواح.