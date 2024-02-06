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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق رضوان: معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح عرسا ثقافيا للشعب المصري

طارق رضوان عضو اللجنة
طارق رضوان عضو اللجنة الاستشارية العليا لـ معرض الكتاب

قال طارق رضوان عضو اللجنة الاستشارية العليا لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ المعرض أصبح عرسا ثقافيا بالنسبة للشعب المصري على غرار شم النسيم وغيرها من الأعياد المصرية.

وأضاف طارق رضوان خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، عدد حضور يوم الجمعة الماضية بلغ نحو 750 ألف إنسان والزحام كان كبيرا للغاية، متابعا: كان هناك إقبال تاريخي وكبير.

واسترسل:"الناس بتشتري الكتب وتفرح بالفعاليات المختلفة، حيث يعيش الناس بأمانة، وهناك كتب لكل الفئات والأعمار في تنوع غير عادي".

ولفت إلى أن اسعار الكتب متنوعة، فهناك أسعار رخيصة للغاية وأخرى غالية جدا، فهناك حالة من التنوع يعيش الزوار فيها.

وأوضح أن المعرض يضم 1200 دار نشر، وهذا الأمر من أهم النقاط المضيئة في الدورة الحالية، متابعا: وجود 1200 دار نشر منح الزوار حرية اختيار، فيما يتعلق بالكتب وأسعارها، كما أنه أرضى جميع الأذواق. 

 

معرض القاهرة الكتب الأعياد المصرية برنامج صباح الخير يا مصر دار نشر

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